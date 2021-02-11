Döviz hesaplarında 10 ayın en sert düşüşü

Geçen hafta vatandaşların banka hesaplarındaki döviz mevduatlarının tutarı 2.1 milyar dolar geriledi. Döviz mevduatlarında yaşanan bu düşüş geçen yılın nisan ayından sonra yaşanan en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 5 Şubat haftasında 2 milyar 131 milyon dolar azalarak 232 milyar 925 milyon dolara geriledi.

Dünya gazetesinin aktardığına göre, Dolar/TL’nin 7.02 liraya kadar gerilediği geçen hafta hem tüzel kişilerin hem de bireylerin döviz mevduatı azaldı.

Döviz mevduatları son olarak 3 Nisan 2020 haftasında 3 milyar 286 milyon dolar düşüş kaydetmişti. Geçen hafta yaşanan 2 milyar 131 milyon dolarlık düşüş bu tarihten sonra döviz mevduatlarında yaşanan en sert düşüş oldu.

Altındaki düşüş kıymetli maden depo hesaplarını geriletti

29 Ocak haftasında da yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatında 1 milyar dolarlık gerileme yaşanmıştı. Son iki haftada da altının ons fiyatında dolara karşı değer kaybı sürdü. Geçen hafta altının ons fiyatı 1800 doların da altına gerilemişti. Bu durum yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığının gerilemesine neden oldu.