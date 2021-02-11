BNY Mellon'dan gelen açıklamanın ardından Bitcoin'den yeni rekor

ABD'nin en eski bankası olan BNY Mellon, müşterilerine Bitcoin işlemleri hizmeti sunacağını açıkladı. Bunun üzerine Bitcoin 48.113 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü. Bu arada Twitter da bilançosuna Tesla gibi Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini duyurdu.

Yaklaşık 237 yıllık tarihiyle ABD'nin en eski bankası olma unvanını elinde bulunduran Bank of New York Mellon Corp. (BNY Mellon) varlık yönetimi müşterilerine Bitcoin alım-satım, tutma ve transfer hizmetlerini sunmaya başlayacağını açıkladı. Bankanın varlık yönetim hizmetlerinden sorumlu yöneticisi Roman Regelman konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Dijital varlıklar ana akımın bir parçası haline gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ün bildirdiğine göre BNY Mellon bunun yanında hazine tahvilleri gibi geleneksel varlıklarla kripto paraların bir arada yer aldığı bir platform üzerinde de çalıştığını duyurdu. Son 1 yılda kripto paralara ilişkin regülasyonların netleşmesi bankanın bu kararı almasında etkili oldu.

Bu açıklamanın ardından Bitcoin 48.113 dolarla yeni tarihi zirvesini gördü ancak henüz 48.000 dolarlık seviyeyi kalıcı olarak kıramadı. Pazartesi günü de Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklamasıyla bu seviye kısa bir süreliğine aşılmıştı.

Bu arada Twitter da bilançosuna Tesla gibi Bitcoin eklemeyi değerlendirdiğini açıkladı.