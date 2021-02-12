Kripto para Dogecoin’in yazılımcısı: 2015’te tüm hesabımı boşaltıp ikinci el araba aldım

2013'te Jackson Palmer ile birlikte Dogecoin'i 'şaka amaçlı' olarak geliştirdiğini belirten yazılım mühendisi Billy Markus, sanıldığının aksine şu an elinde hiç Dogecoin bulunmadığını söyledi.

Dogecoin co-founder Billy Markus posts open letter on Reddit https://t.co/H8Y6A1CLd3 pic.twitter.com/sqJ6HsLhhN — DailyDoge.co.uk (@DailyDogeSite) February 8, 2021

​Tesla CEO'su Elon Musk'ın Twitter paylaşımları ile rekor seviyeye ulaşan kripto para birimi Dogecoin'in değeri 9 milyar doları aşarken para biriminin yazılımcısı olan Markus, Reddit'te yaptığı paylaşımda, "Dogecoin ile artık bir bağım yok. 2015'te çalıştığım işten kovulduktan sonra sahip olduğum tüm Dogecoin'leri satıp ikinci el bir Honda Civic marka otomobil aldım. İnsanların zengin olması için Dogecoin arzını sınırlandırması da mümkün değil. Buradan yüksek gelir elde etmeyi beklemeyin. Bunu herkesin bilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Şu an ABD'nin San Francisco şehrinde bir eğitim şirketinde yazılım mühendisi olarak çalışan 38 yaşındaki Markus, dün de Bloomberg'e konuştu.

Dogecoin'in yükselişiyle tüm parayı kendisinin kazandığı yönündeki iddiaları saçma gördüğünü belirten Markus, “Ben normal bir çalışanım, zengin değilim” dedi.