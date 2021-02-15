Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına geriledi

Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6.9979 seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 7.05-7.10 aralığında alıcı bulan dolar/TL, bu seviyeyi aşağı yönlü kırarak 7.0080 ile son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6.9979 seviyesine indi. Euro/TL ise 8.50 seviyesinde işlem görüyor.