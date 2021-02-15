Musk'ın Degocoin açıklaması yüzde 20 değer kaybettirdi: 'Çok yığılma var'

Geçen hafta yaptığı paylaşımlarla Dogecoin'in değerinin artmasına yol açan Tesla CEO'su Elon Musk, bu sefer de 'satılmasını desteklerim' diyerek Dogecoin'in yüzde 20 değer kaybetmesine neden oldu.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dogecoin yatırımcılarının coin'lerini satmasını destekleyeceğini açıkladı.

Dogecoin'de çok fazla yığılma olduğunus öyleyen Musk, "Büyük Dogecoin yatırımcıları coinlerinin büyük bölümünü satarsa tam desteğimi alır. Bana göre Dogecoin'de asıl mesele çok fazla yığılma olması" ifadelerini kullandı.

If major Dogecoin holders sell most of their coins, it will get my full support. Too much concentration is the only real issue imo. — Elon Musk (@elonmusk) February 14, 2021

​Ancak Musk, daha önce yaptığı bir açıklamada Dogecoin'in favori kripto para birimi olduğunu söyleyerek satışlarda büyük bir artış yaşanmasına yol açmıştı.

Musk'ın paylaşımı üzerine Dogecoin'de yaşanan kaybın yüzde 20'nin üzerinde olduğu görüldü.