Kayıt
16:51 15 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    AVM - alışveriş merkezleri - maske - koronavirüs - sosyal mesafe -

    AVM ve zincir mağazalara ilişkin çağrı: Saat 20:00'de kapansın, pazar günü çalışmasın

    © AA / Ahmet Bolat
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104201/81/1042018183_0:0:2001:1126_1200x675_80_0_0_e8e4868a83be4b290fce74389d216dfb.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102151043814826-avm-ve-zincir-magazalara-iliskin-cagri-saat-2000de-kapansin-pazar-gunu-calismasin/

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak belirlenmesi, resmi tatiller ile pazar günleri kapalı olması yönünde çağrıda bulundu.

    Ticaret Bakanlığı'nca AVM'ler ile gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerin açılış ve faaliyete geçişinde gözetilecek kriterlerin belirlenmesine yönelik düzenleme yapılması ihtiyacı doğrultusunda 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı ile Alışveriş Merkezleri ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı görüşe açıldı.

    Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların pazar payını kaybetmesine, büyük mağduriyet yaşamasına neden olan AVM'ler, büyük mağazalar ve zincir mağazaların, şehir merkezlerinde, mahalle ve sokak aralarında açılmasına karşı olduklarını ve bunun için yıllardır mücadele verdiklerini söyledi.

    Palandöken, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2015'te kabul edildiğine dikkati çekerek, yasada gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların pazar günleri açılış saati ve zincir mağazalarda satılacak ürünlerin sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerin esnaf ve sanatkarların mağduriyetini gidermek bakımından son derece yetersiz görüldüğünü ifade etti.

    AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak belirlenmesinin, resmi tatiller ile pazar günleri kapalı olmasının sağlanmasının, zincir mağazaların sattıkları ürünlere esnaf ve sanatkarların sattığı ürünler yönünden sınırlama getirilmesinin esnaf ve sanatkarların mağduriyetini giderebileceğini dile getiren Palandöken, "Dolayısıyla kanunda bu yönde düzenleme yapılması esnaf ve sanatkarlarımız açısından olumlu bir gelişme olacaktır" dedi.

    Palandöken, açılacak olan zincir mağazaların faaliyetlerinden en çok bölgedeki esnaf ve sanatkarların etkilendiğini belirterek, zincir mağazalar açılmadan önce söz konusu olumsuz etkileri azaltmak için ildeki en üst meslek kuruluşu olan esnaf ve sanatkarlar odaları birlikleri ile ticaret odasından görüş alınmasının ortaya çıkabilecek sorunları önlemek bakımından yerinde olacağına işaret etti.

    'Zincir mağazaların satacakları ürünlere sınırlama getirilmeli'

    Büyük ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerin alım gücünü kullanmak suretiyle prim veya bedel talep edebildiklerini anlatan Palandöken, şunları kaydetti:

    • "Dolayısıyla bu konuda düzenleme yapılması gerekli bulunmaktadır. Ancak esnaf ve sanatkar işletmelerinin değişiklik yapılarak kapsama alınması, dolayısıyla prim veya bedel talep edemeyeceğinin belirtilmesi esnaf ve sanatkar işletmelerinin maddede sayılan diğer işletmeler gibi değerlendirilmesine neden olabilecek ve onların mağduriyetine yol açabilecektir.
    • Zincir mağazaların ürün yelpazesi çok geniş olduğundan her türlü ürünü satmakta ve açıldıkları yerde yaklaşık olarak 60 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Esasen gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazaların bu amaca uygun olarak faaliyetlerini sürdürmelerini teminen yapılan düzenleme ile satacakları ürünlere sınırlama getirilmesi esnaf ve sanatkar işletmeleri açısından yararlı olacaktır."

    Palandöken, kanun taslağındaki zincir mağazalardaki ürün sınırlandırmalarının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı 1500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir mağazalarda tütün mamulü, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünleri satışı yapılmamalı" diye konuştu.

    'Zincir marketler yalnızca nüfusu 10 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilmeli'

    Alışveriş Merkezleri ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı'na yönelik de görüşlerini paylaşan Palandöken, zincir marketlerin yalnızca nüfusu 10 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilmesi gerektiğini bildirdi.

    Nüfusu 10-20 bin olan belediye sınırları içinde en fazla 2 zincir market olması ve bu marketlerin aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olmamasının önemine değinen Palandöken, 20 bin kişiden sonraki her 10 bin kişi başına en fazla bir zincir market açılışına izin verilmesi önerisinde bulundu.

    Palandöken, zincir market açılışı kriterlerini şöyle sıraladı:

    • "Bakkal, büfe, market, şarküteri, manav ve kuruyemişçi gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar işletmeleri ile arasında kapıdan kapıya en az 500 metre mesafe bulunmalı, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketler sokaklarda açılmamalı, 2 zincir market arasında kapıdan kapıya 2 bin metre mesafe bulunmalı."
    Etiketler:
    Pazar, Resmi tatil, Bendevi Palandöken, Süpermarket, Market, Koronavirüs, AVM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Definecilerin kazdıkları yerden iple inildiğinde yaklaşık 30 metre derinliğinde bulunan Kızılhisar Mağarası'na ulaşıldığı belirlendi.
    Denizli'de yer altında 'Pamukkale' bulundu
    Karikatür
    Japonya'da yalnızlık ve izolasyon sorunlarıyla ilgilenecek bir bakan atandı
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet