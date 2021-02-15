Nijeryalı Ekonomist Okonjo-Iweala, DTÖ'nün ilk Afrikalı ve kadın genel direktörü seçildi

DTÖ tarafından yapılan açıklamada, genel konsey toplantısının ardından örgütün yeni genel direktörlüğüne Nijerya'nın eski Maliye Bakanı ve eski Dünya Bankası Başkan Yardımcısı Ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala'nın seçildiği duyuruldu.
BREAKING: Ngozi Okonjo-Iweala from Nigeria is appointed as the next WTO Director-General.— WTO (@wto) February 15, 2021
Dr. Okonjo-Iweala makes history as the first woman and the first African to lead the WTO.
Her term starts on the 1st of March 2021.
More details soon. #WTODG@NOIweala pic.twitter.com/2RJkkfK2Id
66 yaşındaki Nijeryalı ekonomist, DTÖ tarihindeki ilk Afrikalı ve kadın genel direktör olurken, Okonjo-Iweala'nın görevine 1 Mart'ta başlaması bekleniyor. Okonjo-Iweala, 31 Ağustos 2025'e kadar görevine devam edecek.
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