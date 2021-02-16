Dolar ve euroda düşüş devam ediyor

Dün 6 ay sonra 7 liranın altına gerileyen dolar/TL'nin 7 liranın altında kalıcı olup olmayacağı piyasalardaki en önemli soru işaretleri arasında.

Dünya'nın haberine göre, 6.95'in altına kadar çekilen dolar/TL günü 6.9640'tan kapattı. Bu sabah saatlerinde de kur yeniden 6.95'in altına geriledi. Euro/TL'de de 8.43'ler ile geçen yılın ağustos ayından bu yana görülen en düşük seviyeler mevcut.

Analistler, TCMB'nin sıkı para duruşunu devam ettirmesi, fiyat istikrarının sağlanması konusunda atılan adımlar ve hükümet tarafından açıklanması beklenen ekonomik ve hukuk alanındaki reformların Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 7.10'un altında kalınması durumunda 6.85'in gündeme gelebileceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 7.30'un direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.