DHMİ, TAV Havalimanları'nın sözleşmesini uzattı, kiralarını erteledi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarında TAV'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. Bu havalimanlarındaki kira borçlarını da 'mücbir sebeplerle' 2 yıl erteledi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'de birçok havalimanının işletmesini yürüten TAV'ın sözleşmesini uzattı ve kira borcunu erteledi.

TAV Havalimanları şirketi, Kamuyu Andınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride, DHMİ'den kendilerine yazı geldiğini, Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının işletme haklarının 2 yıl uzaltıldığını açıkladı. Ayrıca DHMİ, TAV'ın 2022 kiralarını salgın sebebiyle 2024'e erteledi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, TAV'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Şirketimize gönderilen resmi yazıda, pandemi kaynaklı seyahat kısıtlamalarının yarattığı Mücbir Sebep (Force Majeure) koşulları nedeni ile, kontratlarımız gereği yapmış olduğumuz başvurularımızın değerlendirildiği ve Türkiye'de işlettiğimiz Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, İzmir ve Milas-Bodrum havalimanlarının her birinin mevcut işletme hakkı sürelerinin ikişer yıl uzatılmasına karar verildiği belirtilmiştir. Ayrıca, aynı yazıda, bahsedilen havalimanlarının 2022 yılında yapılması gereken kira ödemelerinin 2024 yılında yapılmasına karar verildiği tarafımıza bildirilmiştir."