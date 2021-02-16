Bitcoin ilk kez 50 bin doların üstünü gördü

Tarihini yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, piyasaya çıktığı 2009'dan bu yana ilk kez 50 bin dolar seviyesini geçti.

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da desteğiyle yükselişini sürdüren kripto para birimi Bitcoin, tarihi zirvesini geliştirdi.

Bugün yapılan işlemlerde daha önceki rekoru olan 49.045 dolar seviyesini de aşarak 49.228 dolarla yeni rekorunu kıran Bitcoin daha da yükseldi ve ilk kez 50 bin dolar seviyesini aşıp 50 bin 547 dolara kadar yükseldi.

Böylelikle Bitcoin'in değeri bu yıl içinde yüzde 72 artış göstermiş oldu.

Aralık 2020'de 20 bin dolar seviyelerinden keskin bir yükseliş ile 2021'in ikinci haftasında 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, sonrasında 30 bin dolara doğru çekilmişti.

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