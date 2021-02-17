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    Kredi kartı

    Ocak ayında kartla ödeme tutarı 103 milyar TL oldu

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102171043829568-ocak-ayinda-kartla-odeme-tutari-103-milyar-tl-oldu/

    Bankalararası Kart Merkezi ocak ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Ocak ayında en fazla kartlı ödeme tutarı artışı yüzde 65'lik oranla elektronik eşya sektöründe görüldü. Aynı dönemde kartlarla yapılan kamu-vergi ödemelerinin yarısından fazlası da internetten gerçekleşti.

    Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre, geçen yılın ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 5'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31'lik artış yaşandı.

    Toplam kart sayısı 260.8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttı.

    Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu.

    Bu ödemelerin 86,2 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 15.6 milyar TL'sinde banka kartları, 1.2 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

    Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.

    Kartla yapılan ödemelerde en fazla artış elektronik eşya sektöründe 

    Verilere göre, ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme, yüzde 65 artış ve 7.8 milyar TL'lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe oldu.

    Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4.5 milyar TL'lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31.7 milyar TL'lik ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL'lik ödeme ile bireysel emeklilik, yüzde 22 artış ve 5.5 milyar TL'lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri takip ediyor.

    Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri yüzde 22 arttı

    Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksitinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" sektöründe kartlı ödeme tutarı 5.5 milyar TL olarak gerçekleşti.

    Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22'lik bir büyümeye denk gelirken vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 4.9'dan yüzde 5.2'ye yükseldi.

    Verilere göre, kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlığın artmasıyla beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

    Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3.2 milyar TL'ye yükseldi.

    İnternetten yapılan ödemeler kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 59'unu oluştururken, buna göre kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL'si internetten gerçekleşti.

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    Etiketler:
    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), İnternetten alışveriş, Alışveriş sitesi, online alışveriş, Internet, Bankalararası Kart Merkezi, BKM, Kredi kartı
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