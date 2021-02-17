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    bilişim - bilgisayar

    Türkiye'de Youtuber'lardan sonra şimdi de yazılımcılara vergi incelemesi

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    Sputnik Türkiye
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    Maliye, İrlanda merkezli Google Ireland’dan, Google Adsense kapsamında Türkiye’deki yerleşik kişilere yapılan ödemelere ilişkin bilgileri isteyerek, bu kapsamda gelir elde edenlere yönelik Türkiye genelinde vergi incelemesi başlattı.

    Youtube’a yükledikleri içeriklere reklam alanlara geriye dönük başlayan vergi incelemelerinin, bir şirkete bağlı olmadan oyun üreten bireysel yazılımcılara da başlatıldığı öğrenildi. 

    Dünya’nın haberine göre, maliye, İrlanda merkezli Google Ireland’dan, Google Adsense (Google’un reklam uygulaması) kapsamında Türkiye’deki yerleşik kişilere yapılan ödemelere ilişkin bilgileri isteyerek, bu kapsamda gelir elde edenlere yönelik Türkiye genelinde vergi incelemesi başlattı. 

    Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Yeni Ekonomi Danışmanlık AŞ. Kurucu Ortağı Nazmi Karyağdı, yaptığı değerlendirmede bu incelemelerin Türkiye’nin bu alandaki en büyük başarısı olan Peakgames’e yenilerinin eklenmesini önlediğini kaydetti.

    ‘Gelirler reklam geliri olarak değerlendiriliyor, ceza ve gecikme faizi talep ediliyor’

    Yapılan vergi incelemelerinde, söz konusu gelirlerin reklam geliri olarak değerlendirildiğini belirten Karyağdı, bunların ticari kazanç olarak vergi inceleme raporuna konu edilerek gelir vergisi mükellefiyeti tesis edildiğini aktardı. Fatura düzenlenmediği için özel usulsüzlük cezası yanı sıra, hizmetten Türkiye’den yararlanıldığı için toplam hasılat üzerinden KDV’nin de hesaplandığı bilgisini veren Karyağdı, “Bunlara bağlı olarak eksik ödendiği ileri sürülen vergi tutarının 1 katı kadar vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de talep ediliyor” dedi.

    ‘Ana faaliyet reklam değil oyun geliştirmektir’

    Yazılımcıların ana faaliyetinin reklam geliri elde etmek değil, oyun geliştirmek olduğunun altını çizen Karyağdı, “Ticari kazancın olabilmesi için organizasyona parasal bir sermayenin hasredilmiş olması gerekir. Bireysel ve bağımsız yazılım geliştirme faaliyeti ise bir bilgisayar üzerinde geliştirilen, sermayeden ziyade kişisel ve bilimsel bilgiye ve gayrete dayalı bir iştir” diye konuştu.

    ‘Elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır’

    Milyonlarca satırlık yazılımın ara yüzünde bir alanın Google’a kiralandığını ifade eden Karyağdı, “Buradaki faaliyet ticari bir faaliyet değil ve serbest meslek faaliyetidir. Dolayısıyla da elde edilen kazanç serbest meslek kazancıdır” ifadelerini kullandı.

    Serbest meslek kazancının, Gelir Vergisi Kanunu’nun 65’inci maddesinde tanımlandığına vurgu yapan Karyağdı, 18’inci maddede ise bilgisayar programcıları ve kanuni mirasçılarının elde ettikleri gelirin gelir vergisinden müstesna kılındığına değindi. Sürekli veya arızi olarak yapılan yazılım faaliyetinin bu istisnadan yararlanması gerektiğini kaydeden Karyağdı, 2020 için 600 bin lira, 2021 için ise 650 bin lirayı aşan gelirlere ilişkin beyanname verilmesi gerektiğini söyledi.

    ‘Yazılımcıların çoğu vergi mahkemelerine başvurarak tarhiyatların iptalini istedi’

    Hakkında vergi inceleme raporu düzenlenen yazılımların çoğunun vergi mahkemelerine başvurarak tarhiyatların iptalini istediğini dile getiren Karyağdı, bir kısım incelemenin ise devam ettiğini aktardı. Karyağdı, bu kapsamda 2015 ve 2017’de toplam 168 bin lira gelir elden bir yazılımcıya inceleme sonucunda 173 bin liralık bir fatura çıkarıldığını belirtti.

    'Gelirin türüne açıklık getirilmeli'

    Sorunun çözümüne yönelik önerilerini de sıralayan Karyağdı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından bir Gelir Vergisi Sirküleri yayınlanarak, bağımsız ve kişisel olarak yazılım geliştirenlerin faaliyetlerinin net bir şekilde serbest meslek faaliyeti olduğunun belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

    Bu kazançların GVK’nın 18’nci maddesi kapsamında telif kazançlarından istisna hükümlerine tabi olması gerektiğinin altını çizen Karyağdı, 2021 geliri 650 bin liraya aşanların masrafları düşüldükten sonra beyanname verileceğinin belirtilmesini önerdi. Karyağdı, vergi müfettişlerince geriye yönelik olarak devam ettirilen ya da tamamlanmış olup da uzlaşma aşamasında olan incelemelerin yayınlanacak Sirküler kapsamında yeniden değerlendirilmesi ve haddin altına kalanlara işlem yapılmaması gerektiğini aktardı.

    ‘Düzenleme getirilmesiyle gençlerimiz hem vergi öder hem de yazılım geliştirmeye devam ederler’

    Google Ireland tarafından yazılımcıların banka hesaplarına yapılan ödemelerin otomatik kesinti (stopaj, Tevkifat) yoluyla vergilendirilmesi yönünde GVK Md. 18’de bir düzenleme yapılmasını da öneren Karyağdı, “Böylece hem gençlerimiz gönül rahatlığıyla vergilerini ödemiş olurlar hem de rahat bir şekilde yazılım geliştirmeye devam ederler” ifadelerini kullandı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Başbakan Yardımcılığı ve daha önce bakanlık yaptığı dönemlerde, toplumsal ve ekonomik duyarlılığı yüksek, teknolojik gelişmeleri destekleyen uygulamalara imza attığına dikkat çeken Nazmi Karyağdı, “İnanıyorum ki Sayın Elvan, gençlerin bize ilettiği, bizim de tercüman olduğumuz soruna maliyemizin değerli bürokratlarıyla birlikte yapıcı ve kalıcı bir çözüm getirecektir” diye konuştu.

    Oyun yazarak Google Adsense’ten gelir nasıl elde ediliyor?

    İnternette veya akıllı telefonlarda oynanabilen web tabanlı oyunlar, kullanıcılar için ücretsiz olarak kullanıma açılıyor. Yazılımcı, oyunun arayüzüne (giriş sayfasına) Google reklam alanı ekliyor. Bir anlamda arayüzün bir kısmı Google’a kiralanıyor. Oyuna ilgi arttıkça reklamın izlenmesini artırıyor, ayrıca reklamdaki görselin tıklanmasıyla birlikte, oyunu geliştiren kişi daha fazla gelir elde ediyor.

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    Naci Karyağdı, Google, YouTuber, Yazılımcı, Yazılım, Lütfi Elvan, Vergi, Türkiye
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