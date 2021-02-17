2020'de İstanbul'a gelen turist sayısı 5 milyona düştü: En çok ziyaretçi Rusya'dan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı İstanbul İstatistik Ofisi, 2020 yılının turizm sektörü verilerini derledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları verileriyle hazırlanan İstanbul Turizm Bülteni’nden öne çıkan rakamlar şöyle:
İstanbul’un payı arttı
- 2019’da 15 milyon yakın olan İstanbul’a gelen turist sayısı, 2020 yılında 5 milyona düştü. Bu sayıya 2019’un ilk beş ayında ulaşılmıştı.
- Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı yüzde 71.7 azalarak 12 milyon 734 bine düştü. İstanbul’un Türkiye içindeki payı artarak yüzde 39.3’e yükseldi.
İlk üçte Rusya, Almanya, Fransa
- En çok turistin geldiği ülke, 421 bin ile Rusya oldu. Bunu sırasıyla, Almanya (375 bin), Fransa (227 bin), İngiltere (202 bin) ve İran (174 bin) takip etti.
Havayolunda yüzde 66.5 düşüş
- Havayolu ile gelen yabancı ziyaretçi sayısı 4 milyon 974 bin, denizyolu üzerinden gelen 28 bin oldu. Havayolunda yıllık yüzde 66.5, denizyolunda yüzde 39.3 azalma görüldü.
Konaklamada doluluk oranı yarı yarıya azaldı
- 2019 yılında kaydedilen ortalama konaklama tesisleri doluluk oranı yüzde 59.7 iken 2020’de yüzde 24.2 ’ye geriledi. 2019’da doluluğun yüzde 43.6’sı yabancı, yüzde 16.1’i yerli turistlerden oluşurken 2020’de oranlar yüzde 14.5’i yabancı, yüzde 9.7’si yerli olarak kaydedildi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)