Gökhan Özoğuz, tek tek sıraladığı zamlara tepki gösterdi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabında yaptığı son dönemde Türkiye'de yapılan zamlara tepki gösterdi.
Paylaşımında "Bizim gündemimiz" etiketini kullanan Özoğuz, şunları sıraladı:
"İnternete: yüzde 34 zam
Köprülere: yüzde 26 zam
Otoyollara: yüzde 26 zam
Tünellere: yüzde 26 zam
GSS Primine: yüzde 22 zam
Alkollü İçkiye: yüzde 17 zam
Şekere: yüzde 10 zam
Ayçiçek yağı: yüzde 110 zam
Yumurtaya: yüzde 100 zam
ÖTV'ye: yüzde 300 zam
Maaşlara: yüzde 7 zam."
İnternete : %34 zam— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) February 16, 2021
Köprülere : %26 zam
Otoyollara : %26 zam
Tünellere : %26 zam
GSS Primine : %22 zam
Alkollü İçkiye: %17 zam
Şekere : %10 zam
Ayçiçekyağı : %110 zam
Yumurtaya : %100 zam
ÖTV'ye : %300 zam
Maaşlara : %7 zam#BizimGündemimiz
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