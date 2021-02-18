TÜİK: Tüketici güven endeksi Şubat'ta 84.5'e yükseldi

​​​​​​​TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1.5 arttı. Ocak'ta 83.3 olan endeks, Şubat ayında 84.5'e çıktı.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Ocak'ta 63.7 iken, Şubat'ta yüzde 4.1 artarak 66.3 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ocak'ta 83.8 iken, Şubat'ta yüzde 0.8 artarak 84.5'e yükseldi.

© AA Tüketici güven endeksi şubatta arttı

Ocak ayında gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 88.2 iken, Şubat'ta yüzde 4 artarak 91.7 olarak gerçekleşti.​​​​​​​

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ocak'ta 97.3 iken, Şubat'ta yüzde 1.9 azalarak 95.5'e geriledi.