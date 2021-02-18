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    Borsa İstanbul Genel Müdürü Atilla: 2020 kârı 1.4 milyar TL'yi aştı

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    Ekonomi
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    Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, şirketlerinin net kârının 2020'de yüzde 43 artışla 1.4 milyar TL'yi aştığını söyledi. Atilla, "2020, Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl oldu. Tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerimize, en yüksek endeks değerlerimize ulaştık" dedi.

    Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Atilla yaptığı yazılı açıklamayla, Borsa İstanbul'un 2020 yılını değerlendirdi.

    Geçen yılı 'dayanıklılık testi' olarak nitelendirerek 2020'nin Borsa İstanbul tarihinde başarılı bir yıl olduğunu belirten Atilla, tüm piyasalarda en yüksek işlem hacimlerine, en yüksek endeks değerlerine ulaştıklarını belirtti.

    Atilla, geriye bakıldığında, zorlukların üstesinden geldiklerini ve hedefleri aştıklarını aktararak, şunları söyledi:

    • "Emeği geçen çalışanlarımıza ve Borsa İstanbul’a güvenen herkese teşekkür ediyorum. Borsa İstanbul'un güçlü operasyonel performansı, rekor finansal sonuçlar elde etmesini sağladı. Borsa İstanbul'un faaliyet gelirleri, 2.5 milyar TL'ye ulaşırken, net kâr ise geçen yıla göre yüzde 43 artış göstererek 1.4 milyar TL'yi aştı. Bu sonuçlarla Borsa İstanbul, tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Borsa'nın solo net karı ise bir önceki yıla göre yüzde 127 düzeyinde artış gösterdi.
    • Geçen yıl içerisinde Borsa İstanbul'un yatırımcı sayısı yüzde 64 artarak 2 milyona ulaştı. Yeni yatırımcılarımızın bilinçlendirilmesi adına hazırladığımız tanıtıcı ve bilgilendirici içerikleri ve rehberleri sosyal medyanın gücünü de kullanarak milyonlarca kullanıcıya ulaştırdık. Bu değişimi yönetirken iş sürekliliğinde kesintisiz hizmet verebilmek için önlemler aldık, piyasaları erişilebilir kılacak ve özellikle bireysel yatırımcıyı koruyacak düzenlemeler yaptık."

    'Piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacmi'

    Atilla, endeks rekorlarının peş peşe geldiği 2020 yılında tüm piyasalarda tüm zamanların en yüksek işlem hacimlerinin yaşandığının altını çizerek, "Pay piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 64.1 milyar TL'lik hacme 12 Kasım'da ulaşılırken aynı gün kıymetli madenlerde de 4.2 milyar TL'lik günlük işlem hacmi rekoruna ulaşıldı" ifadelerini kullandı.

    Borçlanma araçları piyasasında günlük işlem hacmi rekoru olan 6.7 milyar TL'lik hacmin 20 Nisan'da, repo piyasasında 165.3 milyar TL'lik rekor hacmin de 1 Eylül'de oluştuğunu aktaran Atilla, türev piyasalarda günlük işlem hacmi rekoru olan 25.7 milyar TL'ye ise 19 Kasım'da ulaşıldığının altını çizdi.

    Atilla, "Sermaye piyasası, yakın tarihin belki de en zorlu yılında hem şirketler hem de refahlarını artırmak isteyen yatırımcılar için önemli bir fırsat kaynağı olduğunu gösterdi. 2020 yılında Borsa İstanbul'da toplam 1.1 milyar TL büyüklüğünde halka arz gerçekleştiren 8 şirket kota alındı, 1.254 borçlanma aracı ihraç edilerek yaklaşık 200 milyar TL kaynak sağlandı" bilgisini paylaştı.

    '2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz'

    Atilla, açıklamasında 2021 yılı hedefleri hakkında da bilgi verdi. 2020 yılının, Borsa İstanbul piyasalarının gelişiminde bir dönüm noktası olarak sermaye piyasası tarihindeki yerini alacağını vurgulayan Atilla, şu değerlendirmelerde bulundu:

    • "2020 yılında elde ettiğimiz başarıyı ve zor koşullarda sergilediğimiz dayanıklılığımızı, gelecek yolculuğumuzda önemli bir kilometre taşı olarak görüyoruz. 2021'e de iyi bir performansla başladık. 2020 yılında elde ettiğimiz karlılığı, bu yıl daha üst seviyeye çıkaracağımızı öngörüyorum. Yatırımcı sayısındaki, işlem hacmindeki rekorların yanı sıra, 2021 yılını halka arzlarda da rekorların kırılacağı bir yıl olarak görüyoruz.
    • Böylece, Borsa İstanbul'un Türk şirketleri için alternatif finansman kanalı ve yatırımcılar için tasarruflarını değerlendirebilecekleri likit ve güvenilir piyasa olma konumunu sağlamlaştırmaya devam etmesini bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz ve pandeminin yarattığı risklerin de azalmasıyla birlikte 2020'den daha iyi bir yıl geçirmenin tüm ön hazırlıklarını yapmış bulunuyoruz."
    Etiketler:
    Yatırımcı, işlem, Mehmet Hakan Atilla, swap işlemleri, Borsa İstanbul
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