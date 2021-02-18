Türkiye’de yerleşiklerin döviz birikimleri 2 haftalık azalışın ardından tekrar arttı

Yurtiçinde yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Şubat haftasında 2 milyar 701 milyon dolar artırarak 235 milyar 626 milyon dolara yükseldi. Dolar/TL’nin 7 liraya kadar gerilediği geçen hafta hem tüzel kişilerin hem de bireylerin döviz mevduatı arttı.

Dünya gazetesinden Şebnem Turhan'ın haberine göre, Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 12 Şubat haftasında 5 Şubat haftasındaki 232 milyar 925 milyon dolardan 235 milyar 626 milyon dolara yükseldi. Şubatın son haftası hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatını artırdı.

12 Şubat haftasında bireylerin döviz mevduatı 1 milyar 293 milyon dolar artarak 149 milyar 434 milyon dolara, tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 408 milyon dolar artarak 86 milyar 192 milyon dolara çıktı. Hem ticari hem de bireylerin döviz mevduatı öncesinde iki haftadır geriliyordu geçen hafta ise yeniden yükselişe geçti.

Tüzel hesaplar 986 milyon dolar aldı

Bireylerin dolar mevduatı 99 milyon dolar artışla 76 milyar 345 milyon dolara, kıymetli maden depo hesaplarının dolar karşılığı 886 milyon dolar artarak 35 milyar 398 milyon dolara, euro hesaplarının dolar karşılığı 289 milyon dolar artarak 34 milyar 628 milyon dolara yükseldi.

Tüzel kişilerin dolar mevduatı da 986 milyon dolar artışla 46 milyar 233 milyon dolara, euro hesaplarının dolar karşılığı da 351 milyon dolar artışla 35 milyar 927 milyon dolara çıktı. Kıymetli maden depo hesaplarında artış ise 53 milyon dolar oldu.