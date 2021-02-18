Türkiye, Rus tarım ürünleri ithalatını yüzde 50 oranında artırdı

Rusya Tarım Bakanlığı Federal Tarım Ürünleri İhracatını Geliştirme Merkezi’nin raporuna göre, Rusya’nın tarım ürünleri ihracatı ocak ayı başından bu yana 3 milyar 291 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yani geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 52.8’lik artış meydana geldi.

Rusya’nın tahıl ihracatı 2.4 kat artarak 1 milyar 525 milyon dolar, balık ve deniz ürünleri ihracatı yüzde 26.7 azalarak 296 milyon dolar, yağ ürünleri ihracatı yüzde 12 artarak 603 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Gıda sanayi ürünlerinin ihracatının yüzde 8.3’lük gerilemeyle 242 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edilirken et ve süt ürünleri ihracatında yüzde 36’lik artış gözlemlendi. Rusya, söz konusu dönem içinde 102 milyon dolar değerinde et ve süt ürünleri ihraç etmiş oldu.

İlk sırada Çin, ikinci sırada Türkiye yer alıyor

Rus tarım ürünlerinin en büyük alıcısı Çin oldu. Çin, 1 Ocak -14 Şubat döneminde Rusya’dan tarım ürünleri ithalatını yüzde 63.3 oranında artırarak 650 milyon dolara çıkardı. Çin’in, Rusya’nın toplam tarım ürünleri ihracatındaki payı yüzde 19.8.

İkinci sırada yüzde 15.4’lük payla Türkiye geliyor. Türkiye söz konusu dönem içinde ithalatını yüzde 52.7 oranında artırarak 507 milyon dolara çıkardı.

Ardından Mısır geliyor. Bu ülke, Rusya’dan 358 milyon dolarlık tarım ürünleri alarak ithalatını yüzde 76.3 artırdı ve payını yüzde 10.9’a çıkardı.

Rusya’dan Avrupa Birliği ülkelerine tarım ürünleri ihracatı yüzde 9 artarark 327 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İlk 10’da ayrıca Güney Kore, Azerbaycan, Pakistan, Ukrayna, Özbekistan ve Moğolistan yer alıyor.