CHP Ekonomi Masası, sosyal medya üzerinden yayına başladı: Faize yaslanmanın bedeli ağır olacak

CHP Sözcüsü Öztrak, Youtube üzerinden 'Faize Yaslanmanın Bedeli Ağır Olacak' başlığıyla paylaşılan ilk videoda, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.
CHP Ekonomi Politikaları ve İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın başkanlığındaki Ekonomi Masası, sosyal medya hesabı üzerinden yayına başladı.
CHP Sözcüsü Öztrak, Youtube üzerinden 'Faize Yaslanmanın Bedeli Ağır Olacak' başlığıyla paylaşılan ilk videoda, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.
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