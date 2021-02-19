Kayıt
10:00 19 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?

    © AA
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1042672716_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_801e29d1bc1ef0aa1c9609a90971f44d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102191043846482-uzmanlar-yanitladi-altinda-dusus-devam-eder-mi/

    Uzmanlar, gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi. Yatırım danışmanı Eda Karadağ "Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir. Piyasada dinamikler sürekli değişiyor" dedi.

    InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, gram altın fiyatlarında yaşanan düşüşü değerlendirdi.

    Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı ve Gaye Kobal'ın haberine göre özetle "Bugünlerde 398-400 lira bandında işlem gören altın neden değer kaybediyor?" sorusunu yanıtlayan uzmanlar söz konusu düşüşte kur hareketlerinin de etkili olduğunun altını çizdi.

    Sarı ve Kobal'ın uzmanlara yönelttiği sorular ve bunlara aldıkları yanıtlar şöyle:

    - Altının gram fiyatı 3.5 ay içinde 140 liradan fazla geriledi. Bu hızlı düşüşü nasıl yorumlamak gerekir? Hangi faktörler etkili oldu?

    Yusuf Topçu: Gram altındaki büyük düşüşü öncelikle Türk Lirası'nın değer kazancı üzerinden yorumlamamız gerekiyor. 8.57’den gerilemeye başlayan Dolar/TL'de şubat ayı itibarıyla 7 TL’nin altında 6.95 TL’ye gelmiş durumdayız. Başlı başına bu gelişme yüzde 25'e yakın bir fark oluşturmakta. Altın fiyatlarındaki hareketin kalan kısmı ise ons altını etkileyen ekonomik, finansal ve politik birçok gelişmenin toplamının bir sonucu. 

    Gram altın
    © AA
    Gram altın 400 liranın altını test etti
    Eda Karadağ: Gram altın düşüşünde, Dolar/TL ve ons altının hareketi etkili oldu. 6 Kasım günü Dolar/TL’de 8 TL’nin üzerinde bir seyir görülürken, ons altında 1960 dolar seviyesinde işlem görüyordu ve gram altında da 520 TL’nin üzerine doğru tepkiler başlamıştı. Sonrasında Türkiye’de ekonomi politikasında atılan adımlar, doların zayıf seyri, Dolar/TL’nin geri çekilmesini desteklerken, ons altında piyasadaki risklerin artması ve emtiaya olan talebin zayıflamasıyla yükselişini sonlandırmış oldu.

    Bu gelişmeler doğrultusunda, gram altında da aşağı yönlü bir seyir izlendi ve 400 TL’nin altına doğru bir eğim oluşmuş durumda. Teknik olarak çok hızlı yükselişin ardından kazançların geri verilmesi de bir o kadar hızlı olduğu için piyasada panik havası yaratıldı. Ancak son günlerde, daha temkinli seyirlerin görülmesi nedeniyle gram altındaki fiyat hareketinin de sakinleştiğini gözlemliyorum.  

    'Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir'

    - Bazı uzmanlar 'Bu düşüşlerin dip seviyesi olduğunu düşünüyoruz' şeklinde açıklamada bulunuyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Yusuf Topçu: Altında şahsi fikrim, dip seviyesine dolar bazında yakın olduğumuz fikrine paralel. Ons altın 1765 dolar desteğine bir kez daha yaklaştı ve bir kez daha alımlarla karşılaştı. İlk hedefi ise 1850-1865 dolar bandı olacak. En son ağustos ayında ons altın 2065 dolara kadar yükseldikten sonra bir düşüş trendine girmiş ve rallisinin sonuna gelmişti. Altının rallileri genelde hızlı başlıyor, ardından uzun bir dinlenme sürecine giriyor. Ancak uzun vadeye baktığınızda altının getirisi nesillerdir yatırımcısını tatmin etmiştir.

    Eda Karadağ: Gram altın için bu seviyelerin dip seviye olduğunu söylemek için erken olabilir. Piyasada dinamikler sürekli değişiyor. Ons altın için bu yıl 2020 yılına göre güçlü bir alım gelmesini beklemesem bile yeniden 1900 dolar üzerine doğru tepkiler yıl içerisinde görülebilir. Dolar/TL'de teknik görünüm zayıf olduğu için bu durum gram altının yükselişini bir süre daha zorlaştırabilir. Son günlerde ani bir düşüş olduğu için zaman zaman gram altın üzerinde tepki alımları görülmesi muhtemel ancak ben yine de düşüşün devam edebileceğini ve böyle bir senaryoda gram altın yatırımcılarının pozisyon arttırmak için stratejilerini değerlendirebileceğini düşünüyorum.

    - Dolar/TL kurunda yaşanan düşüşün gram altın fiyatı üzerinde nasıl bir yansıması oluyor?

    Yusuf Topçu: Gram altın fiyatı TL üzerinden hesaplanmakta. Ancak uluslararası işlemlerde altın, herhangi iki ülke arasındaki ticarette çok özel bir durum olmadıkça dolar ile el değiştiriyor. 6,95 seviyesine inen Dolar/TL için yerli ve yabancı kurumlar 2021 yılı için 6,25 TL’den 6,50 TL’ye uzanan bir skalada hedef fiyat verdi. TL'de halihazırda devam eden hareketin devam etmesi muhtemel, bu hareketle birlikte gram altın fiyatlarında da aşağı baskı sürecektir. Son olarak uzun vadede baktığımızda TCMB, 2020 ve 2021 yıllarında rekor seviyelerde altın ithalatı yaptı

    Seyir Hali
    © Sputnik / Depositphotos
    Ekonomist Paksoy: Gram altın portföylerde olmaya muhakkak devam etmelidir
    Eda Karadağ: Gram altını ele aldığımızda, Dolar/TL ve ons altın hesaplamasıyla bir tahmin yürütüyoruz. Dolayısıyla Dolar/TL’nin kasım ayından bu yana devam eden düşüş trendi, gram altın üzerinde de aşağı yönlü bir seyre neden oldu. Bu düşüşe, ons altının da eşlik etmesiyle gramdaki düşüş daha sert olmuş durumda. Ancak bu durum değişebiliyor. Dolar/TL’nin düşük seviyelerde olduğu zamanlar, ons altında yükseliş görülebiliyor ve böyle bir senaryoda gram altında fiyatlar dengeleniyor.

    'Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz'

    - Kısa vadede altın fiyatlarında nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?

    Yusuf Topçu: Dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Aralık ayından bu yana dolarizasyonda bozulma olmamasına rağmen TL değer kazanmaya devam ediyor. Sıkı para politikasında henüz sona gelmemiş olmamız, bize TL'nin bu hareketinin devam edeceğini gösteriyor. Kısa vadede Dolar/TL'nin aşağı, ons altının ise yukarı yönlü fiyat hareketleri birbirini dengeleyecektir.

    Eda Karadağ: Merkez bankalarının altın alımları zayıfladı, salgın sebebiyle mücevher alım gücünde de bir düşüş görülüyor. Ekonomiler hala toparlanamadığı için piyasadaki teşvik paketleri aslında altın için olumlu ancak ekonomilerin özellikle ABD ve Çin’de kısa vadede toparlanma beklentisi altın için olumsuz senaryoları gündeme getirebiliyor.

    © AFP 2021 / JACK GUEZ
    Bitcoin'de yeni zirve: 52.533.91 dolar
    Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı. Ben biraz daha temkinli hareket edebileceğini ve bu nedenle güçlü bir yükseliş iştahı oluşabileceğini düşünmüyorum. Küresel çapta, ons altın fiyatları içinse ABD’nin rolü büyük ve Biden yönetiminin gelmesi, altına olan talebin biraz zayıflamasını tetiklediğini de gözlemlediğimi eklemek isterim.

    'Güvenli liman özelliğini kaybetmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil'

    - Her zaman 'güvenli liman' denen altın için durum değişti mi?

    Yusuf Topçu: Altın insanlık tarihinin büyük bir bölümünde para saklama aracı olmuş ve değerini korumuştur. 10 ve 30 yıllık ABD tahvillerinde son dönemde yaşanan satış ve yükselen getiriler sebebiyle güvenli liman altından bir diğer güvenli liman ABD hazine borçlarına kaymakta. Ancak 2008 yılından beri ABD hazinesi ve ABD doları, kendi yaşadığı krizler, Çin'in yükselişi, Bitcoin'in küresel ölçekte kabul görmeye başlaması gibi birçok sebep dolayısıyla güven erozyonu yaşamakta. Literatürde 'Risksiz yatırım' olarak geçen ABD tahvilleri, ödeme zorlukları yaşadığı takdirde Fed tarafından geri alınabilir.  

    Ancak bu durum ABD Merkez Bankası'nı son yıllarda olduğu gibi sonsuz bir parasal genişleme döngüsüne itmekte. Üzerine 2021 yılında baş gösteren enflasyon beklentilerini eklediğinizde, ABD doları ve ABD tahvillerini elinde tutan yatırımcıların güven kaybı her geçen gün artıyor. Altın aynı dünya ekonomisi gibi çok hassas bir dengede. Ancak güvenli liman özelliğini kaybetmesi gibi bir durum şu an için söz konusu değil.

    Eda Karadağ: Salgın nedeniyle zorlu bir yıl geçirdik ve hala mücadele sürüyor. Belki, 2021 yılı 2020 yılına göre önlemlerin arttırıldığı, aşılamanın başladığı ve Dünyanın biraz daha hareket alanının olduğu bir yıl olması nedeniyle daha farklı.

    Dünya iyileşmeye çalışıyor ve aynı zamanda değişim gösteriyor. Dünya değiştiği için yatırımcılarda tasarruf alanlarında değişiklik gösterebiliyor. Eskiden, fiziki olarak altını almak daha mantıklı gelirken, şimdi başka seçeneklerin sunulması, yatırım araçlarındaki yelpazenin genişlemesi, yatırımcılarında bu alanlara yönelmesini destekliyor. Ama piyasada en ufak bir fırtınada yine de altının ön plana çıktığını da biliyoruz ve geçen yıl salgın döneminde birçok kez buna şahit olduk. Dolayısıyla ben hala altının güvenli liman olarak kalmaya devam edeceğini düşünüyorum.

    Etiketler:
    Fiyat, Yatırım, Ekonomi, gram altın, uzman, Altın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’da kar yağışı gece saatlerinde başladı. Kentin bulvar, cadde, sokakları beyaza bürünürken, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
    Diyarbakır’da, Sputnik objektifinden kar manzaraları
    Karikatür
    ABD'den Türkiye raporu: Yeni Türk hükümeti seçilene kadar baskı sürdürülmeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet