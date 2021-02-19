İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılacak euro kurunun bu yıl 2020 seviyesinin yüzde 20'sini aşamayacağı belirtildi. Eczacılar söz konusu kararın, kan ürünleri hariç ilaçlara yüzde 20 zam uygulanması anlamına geldiğini ifade etti.

İlaca yüzde 20 oranında zam yapılacağı anlamına gelen 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayınlandı.

Bloomberg HT'den Tahsin Akça'nın haberine göre düzenlemeyle söz konusu karara eklenen maddede, "Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 euro değerinin yüzde 20 fazlasını geçemez. Bu kararın yayımı tarihinde Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanır ve euro değerini ilan eder" denildi.

İlaç sektörü temsilcileri söz konusu düzenlemenin komisyon kararının yayındığı gün geçerli olmak üzere fiyatlara yüzde 20 zam yapılacağına işaret ettiğini belirtti.

2019 yılında yapılan değişiklikle ilaç fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınan kur değişiminde, Euro'nun yüzde 70'i yerine yüzde 60'ı baz alınmaya başlanmıştı.

Ankara Eczacılar Odası Başkanı: Sabit euro/TL kuru 4.57'ye çıkmış olacak

Ankara Eczacılar Odası Başkanı Taner Ercanlı, 2020 yıl sonu itibariyle kur değişikliği bir önceki yıla göre yüzde 26.5 hesaplanmasına karşın, bakanlık ile ilaç sektörü arasındaki görüşmelerde yüzde 20 fiyat artışına karar verildiğini ifade etti.

Ercanlı, 2020'de tıbbi ürünler için 3.81'lik euro kur sabitlemesi dikkate alındığında yüzde 20 artışla 4.57'ye çıkmış olacağını ancak güncel kur dikkate alındığında yüzde 50'ye yakın artışa karşın, sonuçta sektör ile bakanlığın bir noktada anlaşma yoluna gittiğini kaydetti.

Ercanlı, yüzde 20 fiyat artışının, yıl içinde kura göre fiyat değişimi yapılan kan ürünleri dışında tüm ilaçlarda uygulanacağını söyledi.