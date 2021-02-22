Bakan Elvan: Esnaf kardeşlerimin sorunlarını en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.
Toplantıya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Elvan, ''Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız'' dedi.
Elvan, TESK yönetimiyle gerçekleştirdikleri toplantıda esnafın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldıklarına işaret ederek, ''Gerçekleştirdiğimiz toplantıda esnafımızın sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini ele aldık. Sn. Bendevi Palandöken ve heyetine değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Birlikten kuvvet doğar!'' ifadelerini kullandı.
1. Esnafımız bizim için değerlidir, kıymetlidir.— Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 22, 2021
Pandemi sürecinden ne denli etkilendiklerini biliyoruz.
Esnaf kardeşlerimin karşılaştığı sorunları en aza indirmek adına farklı destek mekanizmalarını devreye aldık, bundan sonraki dönemde de esnaflarımızı yalnız bırakmayacağız. pic.twitter.com/MmnQ05gJNr
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