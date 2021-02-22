Dolar 7 liranın üstünde, altın yükselişte

Geçen hafta en düşük 6.8977, en yüksek 7.0589 seviyelerini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0.9 değer kaybederek cuma gününü 6.9763'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 11.35 itibarıyla 7.02'den işlem görüyor, euro/TL 8.49'dan, sterlin/TL ise 9.82'den satılıyor.

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 403 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 678 lira, cumhuriyet altını da 2.696 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel sınırlı da olsa değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0.2 üzerinde 399.2 liradan tamamladı.