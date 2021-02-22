Elon Musk'ın bir aylık Bitcoin kârı, Tesla'nın bir yıllık otomobil satışını geride bıraktı

Ocak ayında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın alan Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın bir aylık Bitcoin karı, bir yıllık otomobil satışlarını geride bıraktı. Şirketin Bitcoin'den elde ettiği kazancın 1 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Ocak ayında yaptığı Bitcoin yatırımı sonucunda, sadece bir ayda bir yıllık otomobil satış karını geride bıraktı. Ocak ayında alınan 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'in şirkete getirisi 3 haftada 970 milyon dolar oldu.

Tesla bitcoin gambit already made $1 billion, more than 2020 profit from car sales, estimates analyst https://t.co/rcAU0Vp6ex — MarketWatch (@MarketWatch) February 21, 2021

​Tesla'nın otomobil satışından geçtiğimiz yıl elde ettiği kar ise 721 milyon dolar olarak açıklandı.

Musk'ın Twitter'da yaptığı paylaşımların ardından kripto para biriminin değeri hızlı bir şekilde yükselmişti. Tesla şirketi tarafından yapılan açıklamada da, “Yakın zamanda Bitcoin’i ödeme aracı kullanmayı bekliyoruz” ifadeleri kullanılmış, bu açıklamanın ardından Bitcoin’in değeri 44 bin 300 dolara çıkmıştı.