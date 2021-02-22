Dogecoin'lerin değeri 2.1 milyar dolar olan yüzde 28’inin bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı

İki yazılımcı tarafından şaka amaçlı kurulan Dogecoin her geçen gün büyüyerek 10 milyar dolar değere ulaştı. ABD’li ekonomi gazetesi Wall Street Journal, dünyadaki Dogecoin’lerin yüzde 28’inin bir kişide olduğunu ve değerinin 2.1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Haberde, bu kişinin Elon Musk olma ihtimalinin yüksek olduğuna dair belirtiler yer aldı.

Kripto para dünyasının her geçen gün popülerleşmesiyle, kripto paralara da ilgi her geçen gün artıyor. Geçtiğimiz günlerde Tesla ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’ın Twitter hesabından paylaşım yaparak fiyatının yükselmesine neden olduğu Dogecoin'lerin yüzde 28’inin bir kişide olduğu ortaya çıktı.

NTV'nin Wall Street Journal’dan aktardığı habere göre, kayıtlarda bulunan ve dolaşımda olan Dogecoin'lerin yüzde 28’inin bir yatırımcıda olduğu belirtilirken, bu kişinin ya da kuruluşun açıklanmadığı bildirildi. Dogecoin'lerin yüzde 28’inin 2.1 milyar dolar değerinde olduğu belirtilirken tedavüldeki kripto paraların güncel değerinin 10 milyar doları aştığı bildirildi.

Musk, sık sık Dogecoin paylaşımı yapıyor

Wall Street Journal ise haberinde bu ismin Tesla CEO’su Elon Musk olabileceğini belirtti. Haberde, Musk’ın Dogecoin ile ilgili sık sık tweet attığına değinildi. Musk’ın daha önce, "Muhtemelen en eğlenceli ve en ironik sonuç, Dogecoin'in gelecek dünyanın para birimi haline gelmesi olacaktır" sözüne de yer verilirken, Dogecoin'in "internetin para birimi" olmasına yardım edeceğini söylediğinin altı çizildi.

Musk geçen günlerde, aya giden bir roket fotoğrafının ardından 'Doge' diye tweet atmıştı. Daha sonra da “Dogecoin insanların kripto parasıdır” şeklinde paylaşım yapmıştı.

Bunun üzerine kripto para web sitesi Coindesk’te Dogecoin yüzde 67.99 artarak 0.054496 dolara yükselmişti.

'Aslan Kral göndermesi'

Bunun ardından Musk, daha sonraki tweetinde Aslan Kral filminde maymunun aslanı kaldırdığı sahneye ithafen, Dogecoin’in simgesi olan Shiba Inu köpeğini havaya kaldırdığı bir görsel paylaşmış ve 'Ur welcome' (Bir şey değil) ifadelerini kullanmıştı.

15 Şubat’ta ise Musk, “Büyük Dogecoin sahipleri, madeni paralarının çoğunu satarsa, benim tam desteğimi alacak. Bana göre Dogecoin’de gerçek sorun çok fazla yığılma olması” demiş, paralarının çoğunu satan şaka tabanlı dijital para birimi Dogecoin’in başlıca sahiplerini desteklediğini ve Dogecoin‘de çok fazla yığılma olduğunu hissettiğini açıklamıştı.

9 aylık oğluna Dogecoin almıştı

Bir başka açıklamasında ise Musk, Kanadalı şarkıcı Claire Elise Boucher ile olan çocuğu X Æ A-Xii için Dogecoin satın aldığını açıklamış, 10 Şubat tarihli gönderisinde "bebek HODler (birikimci)" olarak bahsettiği 9 aylık oğlunun en genç kripto para yatırımcısı olduğunu belirtmişti.

Şaka amaçlı geliştirilmişti

2013'te Jackson Palmer ve Billy Markus tarafından şaka amaçlı olarak geliştirilen Dogecoin, simgesi olan Shiba Inu köpeğinin ünlü isimler tarafından paylaşılmasıyla popülaritesini artırmıştı.

9 Şubat'ta Elon Musk ve Snoop Dog, kripto para birimi hakkında twit atmış, Dogecoin anlık olarak yüzde 100’e kadar değer kazanmış, daha sonra gün sonunu yüzde 31 kazançla bitirmişti.