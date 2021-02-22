Bitcoin, yeni rekorunun ardından sert düşüş yaşıyor

Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, 58 bin 330 dolarlık yeni rekorunu kırdıktan sonra yeni haftaya yüzde 10'luk bir düşüşle başladı. Kripto para biriminin güncel değeri böylece 53 bin 643 dolar oldu.

Son 24 saat içinde 53 bin 643 dolar ila 58 bin 449 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, 55 bin doların hemen üstünde tutunmaya çalışıyor.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşan Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi de son 24 saatte 1 trilyon 687 milyar dolar düzeyinde.

Kripto para piyasasında, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 73 birimin değeri düşerken, ilk 10 birim arasında bulunan sekiz birim de düşüş yaşayan para birimleri arasında.

Ulaştığı rekorla birlikte, toplam 8 bin 534 kripto para biriminin işlem gördüğü 34 bin 306 piyasadaki piyasa hacminin yüzde 61.7'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 142 milyar dolar düzeyindeydi.