Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Morales: Türkiye'de ters dolarizasyon başladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Kredi notu görünümü değişikliğini Bloomberg HT'ye değerlendiren Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, konuyla ilgili, "Geçen yılın sonunda durum şöyleydi; yatırımcıların güveni azalmıştı ve Türk Lirası üzerinde baskı vardı. Ortodoks politikalara geri dönüş gördük ve para politikasında sıkılaşma oldu. Türkiye reel faizlerde yüzde 6’nın üzerine çıkmış durumda ve yeni ekonomi ekibi politikaları daha öngörülebilir hale getirdi. Şimdi sadeleştirilmiş bir para politikası var ve iletişim stratejisi de iyileştirilmiş durumda" dedi.

Dış finansman risklerinin de şu an azalmış durumda olduğunu belirten Morales, "Politika güvenilirliği oluşturmak için açıklık çok önemli. Türkiye’de yetkililerin altını çizdiği şeyler: sürdürülebilir bir şekilde enflasyonu azaltmak, rezervleri artırmak ve dolarizasyonu tersine çevirmek. Bu konularda ne kadar ilerleme kaydedildiğini takip edeceğiz yüzde 5’lik enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını inceleyeceğiz" diye ekledi.

Morales, halihazırda ters dolar ikamesinin görülmeye başlandığını belirterek, yıllar boyu dolarizasyonun artmış bir durumda olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin 'BB' kategorisindeki ülkelerle kıyaslandığında mali olarak iyi bir konumda olduğunu belirten Morales, "Geçen yıla baktığımızda Türkiye’nin bütçe açığı BB kategorisi ülkeler arasında en düşüklerden biriydi. Merkez Bankasının enflasyonu aşağı indirme hedeflerini yerine getirmesi gerekiyor. İlan edilen politikaların devam etmesi de önemli" ifadesini kullandı.

Morales, kredi notunda ek bir iyileştirme için dış hassasiyetlerin azaltılması ve dış finansmanın artırılması gerektiğini söyledi.