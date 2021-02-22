Bakan Varank: Ocak ayında beyaz eşya üretimi yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu açıklamada bulundu:

"Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor. Tebrikler!"

Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor.

2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %38, ihracatı ise %17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor.

Tebrikler! pic.twitter.com/dtIar9pstQ — Mustafa Varank (@varank) February 22, 2021

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