Fırıncılar derneği, İBB'yi valiliğe şikayet etti: 'Ücretsiz ekmek dağıtımına son versinler'

Son zamanlarda peş peşe zamlanan ekmek fiyatları İstanbul'da 2 lirayı gördü. Fırınlar, ekmeği 2 liraya satarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Halk Ekmek'in 1 liraya satması bazı fırıncıları kızdırdı.

İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği (EKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan, 4 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'ne dilekçe vererek İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) Anonim Şirketi'nin yaptığı faaliyetlerle 'ekmeği siyasete alet ettiğini' öne sürerek şikayetçi olduklarını açıkladı.

BirGün'de yer alan habere göre, Halk Ekmek'in kamu imkanlarını kullanarak sokak ve caddelere yerleştirdiği büfelerde ekmek satmasının fırınlara karşı haksız rekabet ve adaletsizlik olduğu savunuldu.

Dilekçede, 'İstanbul'a yakışmayan görüntüler oluşturan hijyen kurallarına aykırı ekmek satışı yapan büfelerin' kaldırılması istenerek "650 büfenin kaldırılması sonucu; ekmek, 9 bin zincir market ve 150 bin civarındaki bakkal, market ve benzer yerler aracılığı ile satışa sunulmalıdır" önerisi getirildi. Ayrıca dernek, 'ihtiyaç sahiplerine şova yönelik ücretsiz ekmek dağıtımına son verilmesini' de istedi.