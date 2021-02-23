Tayland'da pandeminin yükselen yıldızı: 'Tuvaletlerin Starbucks'ı olmak istiyoruz'

Koronavirüs nedeniyle hijyenin daha da önem kazanması, tuvalet sektöründe de yeni girişimlerin önünü açtı. Tuvalet kullanımının turistleri şaşırttığı Tayland'da da Mister Loo adlı bir girişim müşteri sayısını bir hayli artırdı, amacı da 'tuvaletlerin Starbucks'ı' olmak.

Alaturka tuvaletlerin yaygınlığı ve tuvalet kağıdı yerine su püskürtücülerin tercih ediliyor olması nedeniyle turistler için internette kullanma kılavuzlarının dahi hazırlandığı Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da, ücretli hizmet veren bir umumi tuvalet zinciri, koronavirüs pandemisinin kazananlarından oldu.

Hijyene her zamankinden çok önem verildiği için, her ne kadar turistleri hedef alıyor olsalar da yerel tüketiciden de rağbet gören bu tesisler, 'tuvaletlerin Starbucks'ı' olmayı hedefleyen İsviçreli 'Mister Loo' (Bay Tuvalet) girişimi tarafından işletiliyor.

Nikkei Asia sitesinin haberine göre başkent Bangkok'taki bir alışveriş merkezinde ücretsiz olanlar yerine Mister Loo'nun tuvaletlerini kullananlardan 48 yaşındaki Chanyarot "Çok temiz. Pis koku yok. 10 baht (33 cent) vermeye değer" dedi. Öyle ki arka planda Tayland müziği çalan tuvalet kabinleri iyi havalandırılıyor ve oda kokusu kullanılıyor.

Tayland'daki umumi tuvaletlerin ortalama ücreti 3 baht. Mister Loo ise 'üst düzey' tuvaletler için 10, normaller için 5 baht istiyor. Müşteriler QR kodlarıyla memnun kalıp kalmadıklarını da firmaya iletebiliyor.

​Tayland'da 40 bölgede günde ortalama 12 bin kişinin kullandığı, Vietnam'da da 2 yerde hizmet veren Mister Loo'nun kurucuları Dominik Schuler ve Andreas Wanner, hijyenik olmayan tuvaletlere artık müsamaha gösterilmediğini söyledi. Müşterilerin üst düzey hizmetin farkında olduğu bir marka bilinirliği yaratmanın önemli olduğunu belirten Schuler ve Wanner, "Bu sebeple Mister Loo, tuvalet sektörünün Starbucks'ı olmak istiyor" dedi.

UNICEF verilerine göre hijyenik tuvaletlere erişim 2000'de yüzde 28 iken 2017'de yüzde 45'e çıktı ama 4.2 milyar insan hâlâ temiz tuvalet sıkıntısı çekiyor.