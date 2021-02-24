Dolar ve euro yükselişte

Geçtiğimiz hafta ortasında 6.90'ın da altına çekildikten sonra dolar/TL'de cuma günüyle birlikte başlayan yükseliş trendi üst üste 4. gününde devam ediyor.

Sabah saatlerinde 7.10'un altında seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte yeniden yönünü yukarı çevirdi ve 7.15'e yaklaştı.

Dünya'nın aktardığına göre, benzer grafikleri çizen euro/TL'de ise 8.6935'ler görüldü. Euro/TL geçen hafta 8.36 ile son 6 ayın en düşük seviyelerindeydi.