Twitter CEO’sunun şirketlerinden Square, 3 bin 318 adet Bitcoin daha aldı

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in şirketlerinden biri olan Square, 3 bin 318 adet Bitcoin daha satın aldı. Bitcoin’lerin toplam maliyeti 170 milyon dolar civarında.

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey’in yine CEO’luğunu yaptığı büyük ödeme şirketi Square, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'dan 3 bin 318 adet daha satın aldı.

‘Maliyeti 170 milyon dolar civarında’

Square’den yapılan açıklamada, "Square şirketinin rezervlerinin yüzde 5’i Bitcoin’de duruyor" denildi ve Bitcoin’in bireylerin geleceklerini güvence altına almanın bir yolu olduğunu vurguladı.

Bitcoin’lerin toplam maliyeti ise 170 milyon dolar civarında olduğu da belirtildi.

Twitter CEO Jack Dorsey's @Square firm doubles down on #Bitcoin — invests another $170 million in cryptohttps://t.co/0cu8VYJof0 pic.twitter.com/7HNDz4k9E0 — Business Insider India🇮🇳 (@BiIndia) February 24, 2021

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Geçen yılın ekim ayında bitcoin fiyatları 10 bin dolar civarındayken Square, 50 milyon dolar değerinde bitcoin satın almıştı.

‘MicroStrategy’nin de yakın zamanda Bitcoin alması bekleniyor’

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasası son 24 saat değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta Bitcoin almak için tahvil satan MicroStrategy’nin de yakın zamanda Bitcoin alması bekleniyor."