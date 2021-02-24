Netflix, 10 kişiye anime bursu vereceğini duyurdu

Popüler yayın platformu Netflix, 18-25 yaş arası lise mezunu 10 kişiye anime kursu için burs verecek. Bursa başvuruda bulunabilmek için Japonca bilmek gerekiyor.

Tokyo Sasayuri Video Eğitim Kurumu’nda gerçekleşecek 6 aylık kurs kılavuzluğunu, 'Ruhların Kaçışı (Spirited Away)' ve 'Yürüyen Şato (Howl’s Moving Castle)' gibi Studio Ghibli klasikleriyle tanınan Hitomi Tateno üstelenecek.

#Netflix is offering a scholarship for those looking to jump into the anime game!https://t.co/RkNE14iNwt pic.twitter.com/Bb4pzPdKpg — Anime On ComicBook.com (@comicbookanime) February 16, 2021

Netflix, 'Attack on Titan', 'Great Pretender' ve 'Seraph of the End' gibi anime serilerinin yaratıcısı WIT Studio ile yaptığı iş birliği kapsamında, seçilecek 10 adaya tam burs verecek.

Anime kursuna başvuruda bulunmak isteyenler WIT Animator Academy sitesinden 28 Şubat’a kadar başvurulabilecek.