Türk Hava Kurumu 6 kentteki taşınmazlarını satışa çıkardı

Türk Hava Kurumu Denizli, Bursa, Yalova, Aksaray, Kocaeli ve Düzce'deki bazı taşınmazlarını satışa çıkardı. İhaleler elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

THK'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Denizli'nin Pamukkale, Bursa'nın Osmangazi ve Yalova'nın Çiftlikköy ilçelerinde bulunan 3 konut satılacak.

Aksaray'ın merkez ilçesinde bulunan 1254 metrekarelik arsa, Kocaeli'de arsa paylı taşınmaz, Düzce'de bulunan 4 dükkan ve arsa ile kargir hamam ve pasaj vasıflı taşınmazın da satışı yapılacak.

İhaleler, 'www.winvestate.com' adresindeki e-teklif sistemi üzerinden elektronik teklif alma usulüyle gerçekleştirilecek.

Şartname, aynı internet sitesinden e-şartname olarak temin edilebilecek.