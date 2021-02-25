Döviz kurlarında yükseliş sürüyor: Dolar 7.20'nin üzerinde

Türkiye'de kasım ayından bugüne neredeyse aralıksız her gün benzer para birimlerinden pozitif ayrışan TL'de bu hafta itibarıyla negatif ayrışma görülüyor.

Geçen cuma gününden bu yana yönünü yukarı çeviren dolar/TL, dün piyasaların kapanışına doğru 7.25 seviyesine kadar tırmandıktan sonra günü 7.17 düzeyinde kapattı. Böylece, 6.89 ile son 6 ayın en düşük seviyelerine kadar çekilen dolar/TL, 4 işlem gününde yüzde 5'in üzerinde artmış oldu.

Dolar/TL'de yükseliş bu sabah da devam ediyor. Sabah saatlerinde 7.16-7.17 bandında yatay seyreden dolar/TL, piyasaların açılmasıyla 7.20'nin üzerine çıktı. Euro/TL'de de geçen haftanın ortasında başlayan yükseliş hareketi kuru, 8.36'dan 8.80 düzeyine kadar taşıdı. Euro/TL, bu sabah saatlerinde 8.78'lerden işlem görüyor.