Merkez Bankası repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya yaklaşık 60 milyar lira verdi.

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 59 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhaleye 128 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz ise yüzde 18.50 seviyesinde gerçekleşti.