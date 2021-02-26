Kripto para piyasasında düşüş: Bitcoin Yüzde 9.5, Ethereum yüzde 11'den değer kaybetti

Dün 51.000 doların üzerine tırmanan Bitcoin'de yine düşüş yaşandı Son 24 saatte yüzde 9.5 gerileyen Bitcoin, 45.770 dolara düştü.
Normalde kripto para piyasasının kendi dinamikleri fiyat hareketlerinde etkili olsa da bu seferki düşüşün sebebi küresel borsalardaki düşüşlerin nedeniyle aynı.
Habertürk'te yer alan habere göre, ABD tahvil faizlerindeki artış genel olarak yatırımcının risk iştahında düşüşe yol açtı. Riskli varlıklardan kaçış başlarken bu kaçıştan kripto para piyasaları da nasibini aldı.
Dogecoin de bugün yatırımcısına yüzde 12 kaybettirdi.
Kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte 110 milyar dolar eriyerek 1.38 trilyon dolar oldu.
Coinbase dopingi kısa sürdü
Alında dün ABD'nin en büyük kripto para borsası Coinbase'in halka arz başvurusunda bulunduğunu açıklamasıyla kripto paralara güvende bir tazelenme yaşanmıştı. Bunun etkisiyle de Bitcoin 51.000 doların üzerine tırmandı. Ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler Coinbase'in yarattığı iyimserliği şimdilik silmiş görünüyor.
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