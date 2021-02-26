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    İstanbul'da 'Bitcoin saadet zinciri' kurup 328 kişiyi 24 milyon lira dolandırdılar

    © REUTERS / Benoit Tessier
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102261043905960-bitcoin-saadet-zinciri-kurup-328-kisiyi-24-milyon-lira-dolandirdilar/

    İstanbul'da Bitcoin’le 'saadet zinciri' kuran bir şebeke, 328 kişiyi 24 milyon lira dolandırdı.

    Bitcoin üreteceğiz diyerek kurdukları 'piramit' sistemiyle saadet ve yüksek kazanç vadeden şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkez olmak üzere 15 ilde 19 şebeke üyesi yakalanıp gözaltına alındı.

    Savcılığa ve emniyete giderek dolandırıldıklarını söyleyen ve şikayetlerinde, 'Bitcoin' üretmek için sistem kuran kişilere para verdiklerini ve yatırım için getirdikleri her 2 kişi için dijital para alacaklarının vadedildiğini söyledi.

    Ancak yeni gelen her 2 kişi için paralar katlanarak dijital cüzdanlara yatırılması gerekirken şebekenin cüzdanında kaldı. Şebeke mağdurlarının şikayetiyle siber polis ekipleri savcılık talimatıyla kovuşturma başlattı.

    'Aynı yöntemle 328 kişi mağdur edildi'

    Yapılan çalışma ve mağdur şikayetlerinde şebekeye inanan birçok kişinin, dolandırıcıların katılım için belirledikleri paraları şebekeye verdikleri, ilk başta birkaç kez para aldıkları ancak ilerleyen süreçte para alamadıkları belirlendi.

    Aynı yöntemle şebeke tarafından 328 kişinin mağdur edildiğini tespiteysen polis, şebekenin 37 üyesini tespit edip harekete geçti.

    Araştırmaların ardından bu sabah İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Balıkesir, Manisa, Konya, Samsun, Van, Nevşehir, Eskişehir, Kocaeli ve Sakarya’da düzenlenen baskınlarda şebeke mensubu 19 şüpheli ekiplerce yakalanıp gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken dijital parayla saadet zinciriyle ilgili şu ana kadar belirlenen vurgunun miktarı da tespit edildi.

    Yapılan çalışmalarda şebekenin mağdurlardan 1 milyon 270 bin 779 euro, 4 milyon 177 bin 374 TL ve 12 bin Amerikan doları para aldığı tespit edildi. Şebekeye yönelik çalışmasını sürdüren ve polis son dönemlerde artış gösteren bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı. 

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    Etiketler:
    Borsa, CoinDesk, IMFCoin, Turcoin, Bitcoin
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