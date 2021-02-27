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    Kurum kazançlarına geçici stopaj geliyor

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202102271043910233-kurum-kazanclarina-gecici-stopaj-geliyor/

    Hükümet, Hazine’ye ek gelir sağlayacak çalışmalara bir yenisini ekliyor. Kurum kazançlarında vergi tevkifatı olarak adlandırılan şirketlerin kurum kazancından alınacak stopaj için geçici bir madde hazırlandı. Buna göre 2020’nin de içinde olduğu üç yıl için ilave vergi yolda.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı Hazine’ye gelir getirici yeni bir düzenleme için hazırlık yapıyor. Bütçe vergi gelirlerinin yüzde 4’ü kadar ek gelir getireceği tahmin edilen kurum kazançlarında vergi tevkifatı için düğmeye basıldı.

    Dünya gazetesinden Çiğdem Yücesoy Subaşı'nın haberine göre, önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması beklenen kurum kazançlarında vergi tevkifatı için bir madde hazırlandığı öğrenildi. Geçici madde 92’yle yapılacak düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketlerde oluşan kâr paylarına geçici stopaj getiriyor.

    Sadece bu yıl için değil, 2020 ve 2022 yıllarını da kapsayacak şekilde bir düzenleme yapıldığı belirtildi. Buna göre kâr elde eden şirketlerden, 2020 ve 2021 hesap dönemlerine ait kazançları için yüzde 10, 2022 hesap dönemine ait kazançları içinse yüzde 5 oranında tevkifat yapılacak.

    Gelir Vergisi Kanunu’na eklenmesi düşünülen geçici 92’inci maddenin yer aldığı torba yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis’e sunulması bekleniyor.

    Henüz netleşmiş bir karar olmadığını söyleyen TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, “245 milyar TL’lik bir bütçe açığı var. Bu açığın kapatılmasına yönelik çeşitli adımlar atıldı. Finansman gider kısıtlaması yapıldı, KDV tevkifatlarının kapsamı genişletildi. Bu türden düzenlemelere ihtiyaç olduğu çok ortada. Kurum vergisi tevkifatı ise yine gelir getirici bir düzenleme amacıyla gündeme gelmiş görünüyor. Önceki yıllarda da uygulanmıştı. Böyle bir düzenleme kurumlar için ilave bir vergi anlamına gelir. 2020 yılını kapsayarak yapılması halinde kapanmış bir yılı vergilendirilmiş olur. Bu da yasaların geriye doğru yürümeyeceği ilkesine uygun olmaz” dedi.

    En çok gelir bankalardan bekleniyor

    Düzenleme ile en çok gelir, kârı yüksek olan şirket ve sektörlerden elde edilecek. Bunların arasında ise yüksek kâr açıklayan sektör olan bankalar başı çekiyor. Diğer taraftan hisseleri borsada işlem gören kâr şampiyonu şirketlerin yatırımcıları da bu durumdan olumsuz etkilenecek. Yatırımcıların alacağı kâr paylarında azalma olması düşünülüyor.

    KKEG de stopaja tabi

    Sadece kazanç değil, şirketlerin kanunen kabul edilmeyen giderleri (KKEG) de stopaja tabi tutulacak. İlginç olan ise hiç kazancı olmayan sadece kanunen kabul edilmeyen giderleri olan şirketler de stopaja tabi olacak.

    İş dünyasının tepkisini çekmesi beklenen düzenleme ile kurumlar vergisi ödeyen şirketler, ek bir vergi yüküyle karşılaşmış olacak. İşverenlerin dağıtılsın dağıtılmasın elde edecekleri kârdan ödeyeceği vergiye olumsuz tepki vereceği öğrenildi.

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