Bakan Pakdemirli: Mayıstan sonra gıda fiyatlarında düşüş bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mayıs ayı itibariyle gıda fiyatlarında ciddi düşüş beklediklerini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son dönemde gıda fiyatlarında yaşanan artışla ilgili olarak CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin yarattığı belirsizliğe dikkat çeken Pakdemirli, "Eğer Kovid ilgili beklediklerimiz gerçekleşirse ben mayıstan sonra gıda fiyatları ile ilgili ciddi bir düşüş eğiliminde olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Pakdemirli şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz dövizde de bir iyileşmemiz var bunun da enflasyona muhakkak katkıları var. İki tane şey var burada; birincisi dünyada emtia fiyatlarının çok artması, dövizde de hızlı bir yükseliş ama şu anda geriye doğru bir düşüş beklentimiz oldu. Bununla beraber fiyatların tekrar eskiye yakın seviyelere gelebileceğine inanıyorum."

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla daha yaygın hale getirilmesi için düğmeye basıldığını belirten Pakdemirli, "Temel ürünler Tarım Kredi kooperatiflerinde var. Anadolu’nun her yanına yayılacak şekilde planlamayı yapıyorlar. En hızlı şekilde yapılır diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Hayvan hakları yasasında sona gelindi

Hayvan hakları yasa tasarısını martta bitirmeyi planladıklarını belirten Pakdemirli, "Bir evin içinde 50 kedi bakıyorsanız, hayvan istifçiliği yapıp, hayvan refahını doğru yönetmiyorsanız buna da müdahale edeceğiz. Sayı net değil ama limit olacak. Kabahatin suça döndüğü, cezaların arttığı, hayvanlara mal değil can olarak bakıldığı, korumanın ön plana çıktığı bir yasa tasarısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.