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    Bitcoin- Dolar

    Bitcoin 46 bin doların üzerinde

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202103011043919595-bitcoin-46-bin-dolarin-uzerinde/

    Kripto para birimi Bitcoin tarihi yüksek seviyesini gördükten sonra bir süredir satış dalgasıyla karşı karşıya kaldı. Bitcoin 58 bin dolardan 44 bin dolara kadar geriledi. 46 bin dolar seviyesinde işlem görüyor.

    Artan kurumsal alımların desteğinde, 21 Şubat’ta 58.330.57 dolarlık yeni zirveyi gören kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi Bitcoin, gelen satışlarla 44 bin dolar düzeyine kadar indikten sonra, yönünü yukarı çevirdi ve 46 bin doların üzerine yükseldi.

    Son 24 saat içinde 43.241.62 ve 46.848.02 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.77 artışla 46.229.75 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 17.85 olarak hesaplandı. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 18 milyar dolarlık artışla 861 milyar dolara yükseldi.

    Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi, son 24 saatte yaklaşık 36 milyar dolar artışla 1.41 trilyon dolara yükseldi. Bitcoin’de yeni yıl ile birlikte yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi 7 Ocak’ta 1.0 trilyon dolar ve 15 Şubat’ta 1.5 trilyon dolar sınırını aştı.

    Bitcoin
    © REUTERS / Benoit Tessier
    İstanbul'da 'Bitcoin saadet zinciri' kurup 328 kişiyi 24 milyon lira dolandırdılar
    Kripto para piyasalarındaki toparlanma hareketlerinin etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 25’nin birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.

    Toplam 8,614 kripto para biriminin işlem gördüğü 34.946 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 61.1’ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise 7.0 milyar dolarlık artışla 136 milyar dolara yükseldi.

    Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Blockchain atılımı' başlıklı analizinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İGDAŞ abolenik süreçlerini Blockchain'e taşıyor. Blockchain altyapısı kuran belediye, İSMEK sertifikalarını da Mayıs ayından itibaren zincir üzerinden vermeyi hedefliyor. İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, projenin çıkış noktasının İSMEK olduğunu, sertifikaların ve diplomaların kaybolduğunu, bu çalışmayla birlikte kayıpların önüne geçileceğini belirtti. Yenilikçi haber ise İBBye bağlı Zemin İstanbul kanalından duyuruldu" dedi ve şu açıklamalarda bulundu:

    • Twitter CEO'su Jack Dorsey’in şirketlerinden biri olan Square, 3.318 adet Bitcoin daha satın aldı. Bitcoinler'in toplam maliyeti ise 170 milyon dolar civarında. Yapılan açıklamalara göre, Square şirketinin rezervlerinin yüzde 5'i Bitcoin'de duruyor. Square, açıklamasında, Bitcoin'in bireylerin geleceklerini güvence altına almanın bir yolu olduğunu vurguladı. Geçtiğimiz hafta Bitcoin almak için tahvil satan MicroStrategy'nin de yakın zamanda Bitcoin alması bekleniyor.
    • Yönettiği varlıkların değeri 141 milyar doları geçen DoubleLinenin CEO'su ekonomileri altın ya da doların değil, Bitcoin'in toparlayacağını açıkladı. Bitcoin'i rezerv olarak ekleyen şirketlerin sayısı giderek artarken, daha önce ilgi duymayan yatırımcılar ve yöneticililer de kripto para biriminin potansiyeli olduğunu kabul etmeye başladı.
    • Hindistanın en büyük kamu bankası olan State Bank of India(SBI), ödemelerini verimli hale getirebilmek adına JPMorgan'ın Blockchain ödeme ağına katılıyor. Bankanın amacı, ödemelerini hızlandırmak ve maliyetlerini aşağıya çekmek. Ethereum tabanında bulunan bu ağ, yaklaşık olarak 100 bankanın sistemine entegre edilmiş durumda. Bankalar, kitlelerin artan hız ve düşük maliyet talebiyle blockchain çözümünü neredeyse zorunlu olarak kullanmaya başladı.
    Etiketler:
    piyasa değeri, Değer Kaybı, değer, Dolar, Bitcoin madenciliği, Bitcoin
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    Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Orkun Hamza Kaycı, buluntuların arkeoloji dünyası için de heyecan verici olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, İstanbul Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi iş birliği ile 2019 yılından itibaren ‘Orta Toroslar Tarih Öncesi Projesi’ kapsamında yürüttüğümüz araştırmalarda Erdemli’nin Alata Vadisi’ndeki Aslanlı Mahallesi’nde çok önemli buluntular keşfettik” dedi.
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