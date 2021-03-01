Dolar/TL, yeni haftaya 7.40'ın altında başladı

Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7.4854'e kadar yükselen dolar/TL, yeni haftanın ilk gününde 7.39-7.40 bandında hareket ediyor.

Dünya'nın aktardığına göre, geçen haftanın son 2 gününde 9.10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL ise hafta başında 8.93'e çekildi.

Piyasalar ayın ilk gününü Türkiye'de önemli bir veriyle karşılayacak. 2020 yılı ve 4.çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklanacak. Piyasalarda 2020 yılının 4. çeyreği için GSYH tahmini yüzde 7, 2020 yılı için ise yüzde 2,25 büyüme yönünde oluştu.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının ardından il il normalleşme kararları açıklanacak.