Dolar ve euro'da düşüş yüzde 2.5'i geçti

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı son çeyrek büyüme verisinin açıklanmasının ardından güne 7.40'ın altında başlayan dolar/TL, günün ikinci bölümünde de düşüşünü sürdürdü ve 7.25'in altına geriledi. Dolar/TL'deki kayıp yüzde 2.5 civarında seyrederken euro/TL de benzer şekilde 8.72'ye kadar çekildi.

Türkiye'de 2020 yılı ve son çeyrek döneme ilişkin GSYH verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi, 2020 yılının son çeyreğinde 5.9 büyüme kaydederken 2020 yılı tamamındaki büyüme yüzde 1.8 olarak gerçekleşti.

Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından haftaya düşüşle başlayan döviz kurlarındaki aşağı yönlü hareket günün ikinci yarısında da devam etti. Geçen hafta yüzde 8 civarı değerlenerek 7.4854'e kadar yükselen, yeni haftanın ilk saatlerinde 7.40'ın altına çekilmişti. Dünya gazetesinin aktardığına göre büyüme verisi öncesinde 7.37-7.38 seviyelerindeki kur, piyasaların da açılmasıyla birlikte 7.30'un altına kadar çekildi.

Öğleden sonra kademeli düşüşüne devam eden dolar/TL, saat 15:30 sularında 7.25'in altını gördü. Geçen haftanın son 2 gününde 9.10 seviyesine kadar tırmanan euro/TL de dolar/TL'deki hareketle paralel olarak 8.72'ye kadar çekildi. Euro/TL'deki düşüş ise yüzde 2.5'i geçti.