CHP'li Toprak: 500 liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, "Değeri kalmayan 100 veya 200 liralık banknotların kullanımı arttı. Piyasada tedavüldeki banknotların yüzde 50'yi aşan bölümü bu banknotlardan oluşuyor. Yükseliş hızı bu şekilde sürdüğü takdirde yakında 500, hatta 1000 liralık banknotların tedavüle sokulması kaçınılmaz" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bankalara gönderilen 'ATM'lere küçük kupürlü banknot yerleştirme' talimatının telaş ve çaresizliği gösterdiğini savunarak, '500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor' iddiasında bulundu.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre Toprak, "Yükselen enflasyonla pula dönüşen en yüksek kupürlü banknot da yetersiz hale geldi. 500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor" dedi.

Toprak, "Nakit alışverişlerde artık file 250 liradan aşağı dolmuyor. Bu hayat pahalılığında küçük kupürlü banknotlar, cüzdanlarda değersiz kağıt para kalabalığına dönüştü. Değeri kalmayan 100 veya 200 liralık banknotların kullanımı da arttı. Piyasada tedavüldeki banknotların yüzde 50'yi aşan bölümü bu banknotlardan oluşuyor. Yükseliş hızı bu şekilde sürdüğü takdirde yakında 500, hatta 1000 liralık banknotların tedavüle sokulması kaçınılmazdır" diye konuştu.