Yeşil eriğin kilosu çeyrek altını geride bıraktı: Kilosu 750 lira

Kışın sadece zincir marketler ve bazı manavlarda bulunabilen yeşil erik, geçen hafta ilk olarak Mersin’de hasat edildi.

Antalya Toptancı Hali’ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, Antalya'da henüz erik hasadı gerçekleşmediği için, Mersin’e gitti ve 15 kilo yeşil erik aldı.

Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

İlk hasat erikleri Antalya’ya getirebilmek için önceki gün akşam saatlerinde yola çıktığını ve 500 kilometre yol gidip Mersin’den satın altığını belirten Fatih Yılmaz, Antalya’ya ilk hasat eriği Mersin’den getiren firmanın sadece kendileri olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Aşeren anne adaylarına hizmet kapsamında bunu yapıyoruz. Toplamda 1000 kilometre yol yaptım. 750 liradan satışa sunduk kilosunu. 1 kilo eriği kimse alamayacağı için 50 liralık paketler yaptık. Çeyrek altın bugün 700 liralarda. Ancak erik çeyrek altını geçti" dedi.