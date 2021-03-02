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    Sıfır araç yeni rekor kırdı, 2. el pazarı da umutlandı

    Sıfır araç yeni rekor kırdı, ikinci el pazarı da umutlandı

    © İHA / MURAT ERGİN-UĞUR ÇETİN
    Ekonomi
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    Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak'tan sonra Şubat ayında da son 10 yılın rekorunu kırdı. Satışlar geçen ay yüzde 24.2 artarak 58 bin 504 adet oldu. Hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla ikinci el satışlarında da hareketlilik bekleniyor.

    Kurdaki düşüş ve tarihi kampanyalarla hareketlenen otomobil ve hafif ticari araç pazarı, Ocak'tan sonra Şubat ayında da rekor kırdı.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre Şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.2 artarak 58 bin 504 adet oldu. Böylece aylık bazda son 10 yılın en yüksek şubat satışlarına ulaşıldı.

    Dünya'dan Aysel Yücel'in haberine göre, sektör temsilcileri hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla satışların daha da hızlanabileceğini öngörüyor. İkinci el satışlarında da hareketlilik bekleniyor.

    Hafif ticari satışlarında 'kargo' etkisi yüzde 46 artış getirdi

    Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre; kargo pazarındaki yüksek talebin etkisiyle, hafif ticari araç pazarında büyüme daha hızlı oldu. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18.6 artarak 44 bin 749 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 46.4 artarak 13 bin 755 adet oldu.

    Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 27.9 arttı. Otomobil satışları, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 31.2 artış gösterdi. Böylece, satışlar 2021 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37.4 artarak 102 bin 232 adet olarak gerçekleşti. Hatırlanacağı gibi, otomobil satışları, 2021 yılı ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.6 artarak 35 bin 358 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 59.2 artarak 8 bin 370 adede ulaşmıştı.

    Otomobil satışlarındaki artışın sebepleri neler?

    ODD Başkanı Ali Bilaloğlu satışlarda etkili olan hususları şu şekilde sıraladı:

    "Merkez Bankası ve ekonomik programın döviz üzerindeki etkisi, halkın gelecekle ilgili güveninin artması ve ekonomik gelişmelerin kalıcı olmasına inanması, geleceğe güvenle bakan tüketicinin daha rahat dayanıklı tüketim malına yönelmesi, bazı markaların satış kampanyaları ve yeni model lansmanları, ÖTV baremlerinin düzeltilmiş olması ve bireysel mobilite ihtiyacının artmış olması."

    'Talep yüksek, ‘çip’ krizi tehdit'

    Gülan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Alp Gülan’a göre ise pandemiyle birlikte araç sahipliğine artan ilgi, talep yarattı. Gülcan, tedarikte sıkıntı yaşanmaması durumunda yıl sonunda satışların 800 bin adetlere ulaşabileceğini söyledi. Küresel çapta arz yetersizliği nedeniyle yaşanan ‘çip’ krizinin araç tedarikinde sıkıntılar yaratmaya başladığını hatırlatan Gülan, bu durumun Türkiye pazarı için de büyük risk oluşturduğunu söyledi.

    Yasakların kalkması da piyasayı hareketlendirecek

    Alp Gülan, hafta sonu yasaklarının kalkmasının ise özellikle son aylarda daralma yaşanan ikinci el pazarını hareketlendireceğini söyledi. Gülan, “Çip krizi nedeniyle tedarik sorunu artarsa bu durum ikinci el araca talebi artıracaktır” dedi.

    Garenta ve ikinciyeni.com'un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, sıfır araç pazarında da kurun ve fiyatların gevşemesiyle oluşan fırsatı kaçırmak istemeyen tüketicilerin satışları hareketlendirdiğini hatırlatarak, sokağa çıkma yasaklarının kalkmasıyla ikinci el pazarının da canlanacağını söyledi. Ayyıldız, şöyle konuştu:

    “Pandeminin etkisi ve sokağa çıkma yasakları nedeniyle, mart ve nisan aylarındaki koşulları, kasım, aralık ve ocak aylarında da aynı şekilde yaşadık. Fiyatlar yüzde 15 azaldı. Salgının etkisinin gevşemesi ve hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla talebin yeniden canlanmasını bekliyoruz. Fiyatlar da dolar 7 TL’nin altına düşmedikçe yukarı doğru çıkacak.”

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    Etiketler:
    ağır ticari araç, ikinci el otomobil, ikinci el, otomobil lastiği, klasik otomobil, Otomobil sanayi, Yerli otomobil, Otomobil
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