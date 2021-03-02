Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren, ardından kurucusu ve eski üst yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılan Jack Ma 'ülkenin en zengini' unvanını kaybetti.
Jack Ma loses title as China's richest man after coming under Beijing's scrutiny https://t.co/1TaxItTs6R pic.twitter.com/p1wjko4RPx— Reuters (@Reuters) March 2, 2021
Jack Ma's tech empire may still be facing tough new regulations in China, but Alibaba seems to have won at least a little bit of favor this week from President Xi Jinping. https://t.co/qiTQUsltFT— CNN Business (@CNNBusiness) February 26, 2021
Ma, 23 Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını 'zamanın gerisinde kalmakla' eleştirmişti. Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.
Bunun ardından uzunca bir süre kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Ma'nın çevrimiçi bir toplantıda ortaya çıkmış, "Koronavirüs salgını bittiğinde yeniden görüşeceğiz" mesajı vermişti.
Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın çıkardığı borsa gazetesi Shangai Security News'te yer alan 'Çinli Lider Girişimciler' başlıklı yazıda Ma'nın adının anılmaması, iş adamının gözden düştüğü şeklinde yorumlanmıştı.
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