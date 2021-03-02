Alibaba'nın kurucusu Ma artık Çin'in en zengini değil

'Dünyanın en zengini' titri Amazon CEO'su Jeff Bezos ve Tesla ile Space X'in başındaki Elon Musk arasında sıklıkla el değiştirirken dünyanın önde gelen ekonomilerinden Çin'de de en zenginler listesinde sıralama değişti.

Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını eleştiren, ardından kurucusu ve eski üst yöneticisi olduğu Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatılan Jack Ma 'ülkenin en zengini' unvanını kaybetti.

Jack Ma loses title as China's richest man after coming under Beijing's scrutiny https://t.co/1TaxItTs6R pic.twitter.com/p1wjko4RPx — Reuters (@Reuters) March 2, 2021

Jack Ma's tech empire may still be facing tough new regulations in China, but Alibaba seems to have won at least a little bit of favor this week from President Xi Jinping. https://t.co/qiTQUsltFT — CNN Business (@CNNBusiness) February 26, 2021

​Forbes'un hazırladığı milyarderler listesinin Çinli rakibi2019 ve 2020'de ülkenin en zengini olarak yer alan Ma ve ailesi 360 milyar yuanlık servetle bu yıl 4. sıraya düştü. Ma'nın üstünde şişe su üreticisi Nongfu Spring'den(550 milyar yuan), Tencent Holding'den(480 milyar yuan) ve e-ticaret girişimi Pinduoduo'dan(450 milyar yuan) yer aldı. Raporda Alibaba Grubu'na açılan soruşturmaya dikkat çekildi.

​Ma, 23 Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını 'zamanın gerisinde kalmakla' eleştirmişti. Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Grubu şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

Bunun ardından uzunca bir süre kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Ma'nın çevrimiçi bir toplantıda ortaya çıkmış, "Koronavirüs salgını bittiğinde yeniden görüşeceğiz" mesajı vermişti.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın çıkardığı borsa gazetesi Shangai Security News'te yer alan 'Çinli Lider Girişimciler' başlıklı yazıda Ma'nın adının anılmaması, iş adamının gözden düştüğü şeklinde yorumlanmıştı.