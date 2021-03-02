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    Borsa liginde şubat ayının şampiyonu Galatasaray

    © AA / Aytaç Ünal
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında geçen ayı yüzde 16.4 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

    Spor endeksi, Şubat'ta yüzde 5.5 değer kaybetti. Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında da geçen ay yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

    Galatasaray, yatırımcısına yüzde 16.4 kazandırırken, Trabzonspor borsadaki performansını yeşil sahalara da taşıdı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri geçen ay yüzde 0.8 değer kazandı.

    Geçen ay Fenerbahçe Futbol AŞ, yüzde 22.7 ile yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri de şubatta yüzde 2.9 azalış kaydetti.

    Analistler, Fenerbahçe'nin zirve mücadelesi içinde olmasına karşın Süper Lig'de dalgalı bir performans gösterdiğini belirterek, Süper Lig'deki Galatasaray ve Göztepe yenilgileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Medipol Başakşehir'e elenmesi sonrası Fenerbahçe'nin hisselerinde belirgin düşüşler görüldüğünü ifade etti.

    Yılbaşından bu yana en fazla kazandıran Galatasaray

    Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinden yılbaşından bu yana yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 5.4 ile Galatasaray oldu.

    Söz konusu dönemde Trabzonspor'un hisseleri yüzde 1.6 artarken, Fenerbahçe yüzde 0.7 ve Beşiktaş yüzde 1.5 kaybettirdi.

    4 büyüklerin borçlarının artması ve zarar açıklamaları, hisseleri üzerinde de baskı oluşturdu.

    En fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip

    Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe, şubat ayını 2 milyar 906 milyon 52 bin 800 lira piyasa değeriyle tamamladı.

    Fenerbahçe'yi, 2 milyar 305 milyon 800 bin lira piyasa değeriyle Galatarasay, 1 milyar 240 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor ve 955 milyon 200 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş takip etti.

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    Etiketler:
    Borsa İstanbul, Borsa, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray
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