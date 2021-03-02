Zoom, salgın döneminde rekor gelir elde etti

Koronavirüs pandemisiyle birlikte en popüler çevrim içi platformlardan biri haline gelen Zoom, yıllık gelirini yüzde 326 artışla 2.6 milyar dolara yükseltti. Şirketin piyasa değeri ise 120 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte kullanımı gittikçe yaygınlaşan video konferans platformu Zoom, 2020 yılında gelirlerini yüzde 326 artırarak 2.6 milyar dolara çıkardı.

Zoom’s fourth-quarter net profit surges almost 16 times in a year https://t.co/10sq3wfCP9 — The National (@TheNationalNews) March 2, 2021

​Şirketin, 2021 mali yılının son çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 369 artış göstererek 882.5 milyon dolara ulaştı.

Merkezi ABD’nin Kaliforniya eyaletinde olan 9 yıllık şirket, 2022 yılında da gelirlerini yüzde 43 artırarak 3.78 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini açıkladı.

2019’da 18.8 milyar dolara ulaşan şirketin piyasa değeri, 2021’de 161 milyar dolara kadar yükselmiş, daha sonra aşının bulunmasıyla biraz gerilemişti.

Aşılama kampanyalarına rağmen gelirlerini bu yıl da artırmayı planlayan şirketin şu anki piyasa değeri de 119.6 milyar dolar olarak gösteriliyor.

'Nasdaq' borsasında işlem gören şirket hisseleri, dün itibarıyla yüzde 9.7 değer kazandı.

Zoom'un kurucusu ve CEO’su olan Eric Yuan’ın serveti ise son bir yılda 3.6 milyar dolardan 19.8 milyar dolara yükseldi. 1970 yılında Çin’de doğan Yuan, Bloomberg’ün hazırladığı dünyanın en zengin insanları listesinde 93. sırada bulunuyor.