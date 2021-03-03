EPDK, akaryakıta gizli zam yapan şirketler hakkında inceleme başlattı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) haksız kâr artışı ile fiyatlarına gizli zam yapan akaryakıt dağıtım şirketleri hakkında inceleme başlattı.

EPDK Başkan Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarının serbest piyasada belirlendiğini ancak bunun denetim mekanizması olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Fiyatların belirlenmesinde petrol fiyatları, dövizdeki hareketlilik, vergiler gibi etmenlerin söz konusu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Eşel mobil sistemi fırsat bilinerek tüketicilerin mağdur edilmesine, sektörün zehirlenmesine göz yummayız. EPDK olarak kâr oyunlarına izin vermeyiz" dedi.

Eşel mobil sistemi

Akaryakıt sektöründe 14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eşel mobil sisteme geçildi. Sistem doğrultusunda, 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınırken, rafineri çıkış fiyatlarındaki değişime göre özel tüketim vergisinde (ÖTV) düşüş ya da artış gerçekleşiyor.

Rafineri fiyatlarındaki artışlar, benzinde 15/12/2020 tarihinden, motorinde ise 27/11/2020 tarihinden bu yana ÖTV’den karşılanıyor. Bu nedenle pompa satış fiyatlarında ilgili tarihlerden bu yana herhangi bir artış olmaması gerektiği belirtiliyor.